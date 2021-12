Vice-reitora da UFSB reage à fala de Naomar de Almeida

A vice-reitora, em exercício de reitora, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Joana Angélica Guimarães, enviou comunicado ao A TARDE, em resposta à entrevista publicada nesta sexta-feira, 6, em que o ex-reitor da instituição, Naomar de Almeida Filho, diz que “perseguição política” foi um dos motivos da saída dele da instituição.

De acordo com ela, a entrevista “não reflete os reais fatos aqui ocorridos”. Joana cita comunicado oficial da UFSB, divulgado segunda, 2, no qual a atual direção esclarece “sobre os últimos acontecimentos na Instituição e seu impacto nas atividades acadêmicas e administrativas”.

No comunicado consta que o Conselho Universitário soube do pedido de exoneração do reitor em 29/9. A reitora em exercício informou que todas as atividades permaneciam “normalmente” na instituição.

“Todas as decisões tomadas pelo Conselho serão devidamente encaminhadas tendo como base o princípio da legalidade e legitimidade”, está no comunicado, que destaca como ações em curso a ampliação e aprimoramento dos Colégios Universitários e da política de cotas, entre outros pontos.

“Continuamos a seguir o caminho da universidade inclusiva e inovadora, sem mudanças significativas que não passem por uma ampla discussão com a comunidade”, reforça o texto.

