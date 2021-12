Vice-prefeito de Utinga morre após acidente de moto

Luís Gastão Fraga, 52 anos, vice-prefeito do município de Utinga (a 442 km de Salvador), morreu na noite desta quarta-feira, 20, no Hospital Clériston Andrade (HCA), em Feira de Santana. O político estava internado na unidade após sofrer um acidente de moto na BA-142.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação do HCA, mas, de acordo com órgão, até o momento não há informações sobre o horário da liberação do corpo para a realização do sepultamento. O hospital também não informou a causa da morte.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) afirmou que o vice-prefeito ficou gravemente ferido, na manhã de quarta, após sua motocicleta colidir com um carro de passeio. Na ocasião, o carona da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Luíz Gastão era filiado ao PC do B e também atuava como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Utinga.



adblock ativo