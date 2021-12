Vice-governador participa de cerimônia de transferência simbólica da capital para Cachoeira

O vice-governador João Leão representou o governador Rui Costa nesta sexta-feira, 25, na cerimônia de transferência simbólica da capital para Cachoeira, no Recôncavo baiano. A data marca a importância da cidade no movimento de luta pela independência da Bahia no Brasil, celebrada em 2 de julho.

A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal de Cachoeira. "Cachoeira é a representação da nossa Bahia livre e independente. Estamos aqui hoje em reconhecimento à contribuição dessa cidade para garantir a nossa liberdade e conquista da independência do nosso povo. Ao longo do tempo, Cachoeira se mantém como polo importante da nossa história e cultura, caracterizando-se como referência para toda a região do recôncavo baiano”, afirmou Leão.

Participando do evento de forma virtual, a secretária de Cultura do Estado, Arany Santana, destacou o papel do movimento realizado em Cachoeira pela independência. “Celebrar a independência do Brasil na Bahia é celebrar a capacidade de resistência do nosso povo, seu espírito democrático e sua luta contra a tirania. É a celebração de uma cultura libertária, visto que foi no recôncavo baiano que partiram as tropas baianas que libertaram a Bahia e o Brasil do colonialismo português. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo no Brasil e em Cachoeira, é necessário celebrar a liberdade, em especial a liberdade feminina”, disse.

Em junho de 1822, os cachoeiranos assumiram a liderança do movimento que deflagrou a guerra pela Independência da Bahia, após terem reagido às investidas de militares portugueses que tentavam sitiar a vila com o objetivo de sufocar a mobilização popular contra a dominação colonial.

No dia 25 de junho daquele ano, vereadores reunidos no prédio da Câmara redigiram uma ata aclamando D. Pedro de Alcântara, príncipe regente perpétuo do Brasil, com o povo em marcha pelas ruas da então Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira. Pelos feitos heróicos de seu povo, o imperador D. Pedro I, em 1837, elevou a antiga vila à categoria de cidade, com a denominação de Heróica Cidade da Cachoeira.

adblock ativo