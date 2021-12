Viaturas da PM são equipadas com dispositivos tecnológicos

A segurança pública da Bahia passa a contar com mais tecnologia e mobilidade. Mais de 80 viaturas da Polícia Militar utilizadas em Salvador já estão equipadas com duas câmeras de vídeo, monitor, computador de bordo, sistema de localização via satélite (GPS) e rádio de comunicação digital. A previsão é de que, até o fim do ano, 200 veículos recebam o kit que permite a transmissão de imagens em tempo real das ações policiais.

O sistema amplia a mobilidade e capacidade de monitoramento por vídeo do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICC), localizado no Parque Tecnológico da Bahia, na Avenida Paralela, na capital baiana.

Por meio dos equipamentos instalados nas viaturas, os policiais que atuam em companhias independentes de Polícia Militar e bases comunitárias de segurança podem consultar, via internet, o cadastro de veículos roubados, situação de condutores e mandados de prisão em aberto. As imagens enviadas para o centro de controle também são visualizadas através do monitor no interior do veículo.

