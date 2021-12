Viatura da PM capota em ribanceira e deixa quatro feridos

Quatro policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Cerrado) ficaram feridos após a viatura em que estavam capotar em uma ribanceira na BR-242, durante a madrugada desta terça-feira, 6.

O acidente aconteceu no km 814 da rodovia, sentido Luís Eduardo Magalhães (a 940 km de Salvador), por volta da 2h, quando o quarteto retornava de uma diligência que fizeram em Barreiras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o capotamento foi provocado devido a um dos pneus traseiros do veículo modelo S10 se desprender do carro. Porém, uma perícia ainda será feita para apurar as causas do acidente.

Conforme a Cipe, dentre os feridos, a situação mais grave é a do sargento José Rogério Leite, que no momento do acidente foi arremessado para fora do veículo. Já os soldados Evandro Souza Araújo e Letícia Nepomuceno de Souza ficaram presos nas ferragens.

O quarto policial, identificado como Mário Sérgio, mesmo com lesões, conseguiu sair do veículo. Foi ele que informou na situação para a base da Cipe. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas.

Uma perícia ainda irá apurar as causas do acidente (Foto: Reprodução | Blog do Braga)

