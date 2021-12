Viatura capota e policiais ficam feridos durante busca por suspeitos

Quatro policiais militares ficaram feridos depois que a viatura em que estavam capotou na manhã desta quarta-feira, 7, em Eunápolis (a 650 quilômetros de Salvador). O acidente aconteceu após o motorista perder a visibilidade por conta da poeira levantada por outro veículo que seguia na frente em uma estrada de terra.

Os militares feridos, três homens e uma mulher, receberam os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e foram levados para o hospital regional do município. Segundo site Radar 64, um dos policiais teve uma lesão no rosto e ficou internado. Não há informações sobre o estado de saúde dos quatro PMs.

De acordo com o site, as duas viaturas são da Companhia de Ações Especiais da Região Cacaueira de Ilhéus e estavam prestando apoio nas buscas pela quadrilha que explodiu a base da Prosegur, em Eunápolis, na madrugada desta terça.

