Viabahia realiza obras de duplicação em Feira de Santana

A concessionária Viabahia realiza na manhã deste sábado, 15, obras do projeto de duplicação do Anel Contorno Sul, no município de Feira de Santana.

Os operários estão trabalhando na concretagem das vigas do Viaduto Portal do Sertão, próximo ao antigo clube Sampaio Cajueiro. A previsão é que a obras seja concluída até 12h.

De acordo com informações da Viabahia, o trecho estará totalmente interditado durante o período. A operação conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são do site Acorda Cidade.

