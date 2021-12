Viabahia bloqueia BR-116 para obra de duplicação

A concessionária Viabahia inicia obras de duplicação da BR-116 nesta quarta-feira, 3, com a detonação de rochas às margens da rodovia. O serviço também será realizado nesta quinta-feira, 4, no horário das 12h às 14h. O procedimento acontece nos km 492 e 495, entre Feira de Santana e o Rio Paraguaçu.



De acordo com informações da concessionária, a obra será realizada durante o horário de menor fluxo de veículos na rodovia e o tempo de interrupção necessário para realização do trabalho e limpeza da pista será de aproximadamente 30 minutos. Haverá um bloqueio na região em um raio de 600 metros a um quilômetro de distância. Uma equipe de segurança estará de plantão para garantir a segurança aos usuários e moradores das comunidades próximas.

