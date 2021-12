ViaBahia avalia que condições gerais de estradas são boas

A concessionária ViaBahia, que administra cerca de 681 km de trechos baianos da BR-234 e da BR-116, enviou comunicado respondendo a pontos apresentados em reportagem publicada na segunda-feira, 30, por A TARDE.

Em relação a desníveis no asfalto, problemas no acostamento e vegetação alta entre Salvador e Feira de Santana, a empresa responde que "as irregularidades são por conta das décadas em que a BR-324 ficou sem reparo técnico apropriado".

E informa que "a BR-324 passa por grande recuperação, tanto do pavimento da pista principal, como dos acostamentos". E que "novos equipamentos de proteção e segurança são instalados. Outros 23 km são iluminados entre Salvador e Simões Filho, "para garantir a segurança a quem trafega".

De acordo com a ViaBahia, "na BR-324, já foram pavimentados mais de 81 km lineares de acostamentos e, em toda a concessão, reciclados outros 190 km". A empresa informa fazer diariamente a manutenção da vegetação nas laterais da via e canteiros, "cumprindo rigorosamente o que estabelece o contrato de concessão".

Admite haver trechos a serem recuperados, mas avalia que as rodovias "estão em condições gerais boas", segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes que baliza o olhar sobre as rodovias no país.

Por conta da Semana Santa, a empresa informa que, das 12h desta quinta-feira às 12h da segunda-feira, as obras que interfiram no tráfego estarão suspensas.

Correção

A informação de alta no pedágio "na BR-316" é incorreta: a estrada não existe e não há previsão a curto prazo de qualquer reajuste nas tarifas do sistema.

