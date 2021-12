Via expressa: desapropriação assusta artesãos

Para que aconteça a construção da via expressa, serão necessárias desapropriações. Para tal, segundo o secretário Marcus Cavalcanti, a Bahia Norte vai investir cerca de R$ 30 milhões.

"As desapropriações já estão em andamento. Mais da metade delas já está negociada", diz.

Uma das desapropriações será na Feira de Artesanato da Estrada do Coco - que funciona no sentido Litoral Norte. Os artesãos que atuam no local estão preocupados.

"Sabemos que vamos sair, mas não para onde. Solicitamos outro ponto, no sentido inverso, mas não recebemos sinalização do governo", contou a presidente da Associação de Artesãos do Município de Camaçari, Marinalva Moreira Jordão, 51.

Ela revelou que pretende convocar a categoria para uma manifestação, hoje, durante a visita do governador, para cobrar uma solução e melhorias para a comunidade que mora no local.

Caminhões

Segundo o prefeito de Lauro de Freitas, Márcio Paiva (PP), cerca de 80% do tráfego na avenida Santos Dumont (que liga à BA-099) são de veículos que não são do município.

Desta forma, a via expressa vai ajudar a desafogar o trânsito do município. "A malha viária de Lauro de Freitas está saturada. Além de ser passagem para o Litoral Norte, que é uma importante área turística, serve como fluxo para veículos de outros estados, como Sergipe", afirma.

Quando a via estiver pronta e em funcionamento, ele diz que pretende restringir a passagem de caminhões pela avenida Santos Dumont.

"A nossa intenção é proibir que caminhões e carretas muito pesadas passem pela avenida. Isso vai melhorar a mobilidade do município", conta ele, ressaltando que ainda será determinado qual será o limite de peso para o tráfego.

"Não posso proibir sem dar alternativa. Agora, estes veículos mais pesados poderão ir pela via expressa", complementa.

Para os condutores que moram e trafegam em Lauro de Freitas, o contorno ajudará a diminuir os congestionamentos no município.

"Algumas pessoas já estão evitando sair de casa, sobretudo de carro, para fugir dos engarrafamentos. Tem gente que prefere andar de mototáxi", conta o locutor Antônio Pimenta. "Quem só quer ir para o Litoral Norte, vai usar esta nova via", diz.

