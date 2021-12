Via Expressa de Lauro de Freitas terá pedágio unilateral

A Via Expressa Contorno de Lauro de Freitas, que interligará as rodovias CIA -Aeroporto (BA-526) e Estrada do Coco BA-099, com um acesso na Rua Gerino de Souza será pedagiada. O Governo da Bahia, a prefeitura de Lauro de Freitas e a Concessionária Bahia Norte (CBN), administradora da rodovia BA-099 entraram em acordo na segunda-feira, 20.

A rodovia terá uma pista dupla, com duas faixas por sentido e 11,2 quilômetros de extensão. A cobrança de pedágio será unilateral. Os motoristas que vão da Cia Aeroporto sentido Estrada do Coco não pagarão. Já aqueles que vierem da Estrada do Coco sentido rodovia serão cobrados.

A previsão é que as obras sejam iniciadas até o mês de abril, seu orçamento é de R$ 126 milhões.

