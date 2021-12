Via Bahia interdita parte da BR-324 nesta sexta

A partir desta sexta-feira, 14, a Via Bahia Concessionária interdita as faixas da esquerda do km 604 da BR-324, nos dois sentidos, para a construção de uma passarela de pedestres em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a concessionária, a previsão é que a construção seja finalizada até a próxima quarta-feira, 19. Durante o período da obra, equipes de inspeção de tráfego estarão no local.

A Via Bahia também vai instalar placas de atenção indicando os trechos interditados e os desvios. A concessionária atende a chamados através dos telefones 0800-6000-324 para a BR-324 e 0800-6000-116 para a BR-116.

