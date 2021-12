Veterinário morre em acidente de trânsito em Feira de Santana

Um jovem veterinário, identificado como Lucas Dourado Brito, 29 anos, morreu na manhã de sábado, 5, vítima de um acidente de trânsito ocorrida na BA-052, próximo ao contorno de Serra Preta, região de Feira de Santana (distante a 116 km de Salvador).

De acordo com informações do site Irecê Repórter, Lucas viajava sozinho quando o seu carro colidiu com uma Hilux. O motorista do outro veículo não se feriu.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

