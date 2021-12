Versão eletrônica da carteira de habilitação estará disponível na terça

Estará disponível a partir da próxima terça-feira, 3, a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas que possuem a CNH impressa no formato atual, com QR Code (código de barras bidimensional) e para habilitados que têm certificado digital.

A taxa do serviço custa R$ 67,10, com isenção para quem tiver o certificado. Apesar da versão eletrônica, o novo modelo não exclui o anterior, o que significa que a carteira impressa continua valendo.

Aqueles que possuem a CNH antiga devem procurar o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia ( Detran-BA ), tirar uma segunda via ou fazer a renovação do documento, para adquirir a versão com QR Code e ter direito à carteira digital.

Para acessar a CNH-e, o motorista precisa se cadastrar no site do Detran que enviará por e-mail um link de ativação do serviço e criação de uma senha. Depois, ele deve baixar o aplicativo da CNH-e no celular, disponível nos sistemas iOs e Android.

