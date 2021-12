Vereadores pedem quebra de sigilo de virgem de Sapeaçu

A comissão formada pela câmara de vereadores da cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), para apurar a informação de que um dos parlamentares teria feito uma oferta pela virgindade da estudante do segundo ano do ensino médio, Rebeca Bernardo Ribeiro, de 18 anos, moradora de Sapeaçu (a 155 km de capital), prestou queixa, na terça-feira, 28, na delegacia da cidade onde mora a jovem e solicitou a quebra do sigilo telefônico dela.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o vereador de Feira Justiniano França (DEM), integrante da comissão, disse que a comissão solicitou ao delegado da cidade para que a garota fosse convidada a prestar esclarecimentos sobre o caso. "Fomos até Sapeaçu acompanhados do procurador da Câmara, e fizemos o BO (boletim de ocorrência). A jovem foi intimada a comparecer na delegacia nesta quarta, mas ficamos sabendo que ela foi ontem (terça-feira) à tarde", informou.

Ainda conforme Justiniano, em depoimento, a jovem confirmou ao delegado que recebeu a ligação e a proposta pela perda da virgindade por um dos vereadores, que teria oferecido R$ 35 mil. "Ela, porém, não disse quem foi que ligou, afirmando que a pessoa não se identificou. Por isso, a comissão solicitou ao delegado a quebra de sigilo telefônico dela", disse.

O vereador informou, ainda, que nenhum dos companheiros da câmara confirma ter efetuado a ligação para a jovem. "Pode ser que alguém tenha ligado e se apresentado como vereador. Essa confusão precisa ser esclarecida", pontua.

A comissão que investiga o caso, formada também pelos vereadores Carlito do Peixe, Roque Pereira e Roberto Tourinho, foi criada na última segunda-feira, 26, três dias após a estudante Rebeca revelar, em um programa de TV, a suposta oferta de um dos edis.

Arrependimento - A jovem Rebeca leiloou a virgindade por meio de um vídeo, postado na internet no dia 16 de novembro, mas se arrependeu logo depois, devido às piadas que recaíram sobre ela.

Rebeca, que disse ter perdido a paz, parou de frequentar as aulas e também deixou de sair às ruas de Sapeaçu por conta das gozações. A jovem, que não imaginava a tamanha repercussão que o vídeo fosse causar, disse que precisava de dinheiro para ajudar a sua mãe, que está doente.

