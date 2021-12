Vereadores não querem lixo tóxico em Camaçari

A Câmara Municipal de Camaçari (Grande Salvador) aprovou moção de repúdio contra a empresa Rhodia, do grupo francês Solvay, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e a empresa Cetrel-Lumina. Tudo por conta do anúncio do envio de 760 toneladas de resíduos tóxicos de Cubatão (SP) para a cidade, onde está a empresa Cetrel-Lumina.

Os resíduos de pentaclorofenol, também conhecido como pó da China, e hexaclorobenzeno serão incinerados na empresa baiana, das organizações Odebrecht. Na moção editada pelo vereador Marcelino Filho (PT), é observado que o material "é cancerígeno, abortivo, pode causar má-formação fetal e males no sistema nervoso".

Por meio de nota, a Rhodia rebate que tem autorização de órgãos ambientais da Bahia (Inema) e de São Paulo (Cetesb) para realizar o transporte e a incineração do material tóxico. Também ressalta que "testes de queima foram realizados e demonstraram a segurança do procedimento".

Mesmo assim, os vereadores de Camaçari marcaram audiência, na manhã da próxima segunda-feira com o secretário estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, para tratar da incineração do material proveniente de São Paulo.

A Rhodia segue na nota: "A segurança do processo de destruição térmica de resíduos industriais nas instalações da Cetrel-Lumina, uma das mais renomadas empresas do mundo nessa atividade, já foi objeto de apuração em inquérito promovido pela Promotoria de Justiça de Camaçari, no âmbito do qual foi realizada prova técnica (um laudo) por uma instituição independente, nomeada pelo Ministério Público da Bahia, que concluiu pela adequação desse processo".

Inema - O coordenador de licenciamento da indústria e serviço do Inema, Leonardo Carneiro, ressaltou que a Cetrel-Lumina tem autorização para realizar a incineração destes materiais tóxicos, "chamados tecnicamente de organoclorados".

Leonardo Carneiro ressaltou que o melhor método para a eliminação deste material é a incineração. "Essa questão toda não tem muito sentido", avalia o coordenador do Inema, que assegura que a empresa baiana já incinera produtos perigosos de outros estados. "E eles funcionam em área isolada da cidade", sustenta.

Segundo o coordenador, é preciso, entretanto, ter sempre controle de emissão atmosférica, conservando os lavadores de gás, espécie de filtros que reduzem as emissões.

Incineração - Segundo a Rhodia, a queima dos resíduos de produtos industriais consegue realizar a destruição da quase totalidade dos componentes orgânicos, faixa superior a 99,9%. Segundo a nota, os gases resultantes da combustão são tratados antes da emissão. De acordo com a empresa, tudo é controlado e monitorado on-line.

Além disso, as cinzas e escórias, após comprovada a inertização, são dispostas em aterro industrial próprio e licenciado, enquanto os efluentes são neutralizados e direcionados para a estação de tratamento.

