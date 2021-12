Vereador reeleito é preso com mais de 250 kg de drogas

O vereador reeleito no último domingo, 2, Messias Aguiar (PMDB), do município de Ubaitaba (sul da Bahia), foi preso na tarde desta segunda-feira, 3, com mais de 250 Kg de drogas em uma fazenda localizada na zona rural da cidade.

De acordo com informações do site Ubaitaba Urgente, a Polícia Militar (PM) encontrou 270 Kg de maconha, 2 Kg de cocaína, uma balança de pressão e sacos plásticos para embalar a droga.

Ainda conforme o site, o vereador negou à polícia que a fazenda fosse sua, mas confessou a posse das drogas. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Ilhéus, que fica a 65 Km de Ubaitaba, onde está à disposição da Justiça.

Messias Aguiar foi o segundo mais votado em Ubaitaba, com 571 votos. Caso o vereador continue preso até o dia 1º de janeiro de 2017, o cargo será assumido pelo seu suplente.

