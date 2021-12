Vereador preso por suspeita de duplo homicídio é solto em Paulo Afonso

Albério Carlos Caetano da Silva, vereador de Paulo Afonso (a 434 km de Salvador), foi solto nesta quinta-feira, 15, quatro dias depois de ter sido preso suspeito de tentativa de homicídio de duas pessoas.

De acordo com Mirela Ventura, delegada da 18ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin) de Paulo Afonso, o juiz local determinou que o vereador fosse liberado um dia antes do previsto. Ainda segundo a delegada, Albério pode continuar com suas atividades normais na Câmara de Vereadores.

Entenda o caso

O vereador Albério Carlos Caetano da Silva (PTN), conhecido como Bero, foi preso na noite da última segunda, 12, em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado contra Bero e mais cinco parentes é referente à tentativa de homicídio de duas pessoas. Em 23 de fevereiro, eles teriam tentado matar Rogério Eloi da Silva e Jeová do Nascimento Melo, por causa de uma desavença pessoal, no bairro Boa Esperança.

