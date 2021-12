Vereador Irmão Lázaro morre após complicações da Covid-19

O vereador Irmão Lázaro (PL) morreu na noite desta sexta-feira, 19, após complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado havia quase um mês na UTI de um hospital de Feira de Santana. O corpo será enterrado à tarde em Salvador. De acordo com a assessoria, o sepultamento será restrito a familiares. Não há informações sobre o local e horário.

Irmão Lázaro seria transferido para outra unidade particular em Salvador no dia que foi internado, mas teve agravamento do quadro de saúde e os médicos optaram por não realizar a transferência.

Irmão Lázaro tinha sido diagnosticado com a Covid-19 no dia 15 de fevereiro e desde então fazia o tratamento em casa, conforme familiares do político. Contudo, no dia 22 de fevereiro ele sentiu febre e procurou o médico, que comprovou que ele estava com metade dos pulmões comprometidos.

A filha do vereador fez uma postagem de despedida nas redes sociais. "Hoje a pessoa mais importante da minha vida se foi, o homem que eu mais amei e continuarei amando o resto da vida!! O cara mais honesto e bondoso que já conheci, que me ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e que me amou como ninguém nunca amou".

