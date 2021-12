Vereador fica ferido e esposa morre em acidente na BR-101

O vereador de Eunápolis Lucas Leite ficou ferido e a sua esposa, Alexsandra Moschen Leite, morreu após o carro capotar nesta quarta-feira, 25, na BR-101, no município de Arataca (distante a 495 km de Salvador).

De acordo com o site Radar 64, a tragédia aconteceu no Km-566, por volta das 6h20. Chovia forte na região no momento do acidente. O vereador do Partido dos Trabalhadores (PT) seguia para a capital, onde iria tratar de assuntos políticos.

Lucas Leite foi socorrido por uma ambulância da Secretaria de Saúde da cidade e encaminhado para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, no município de Itabuna (a 436 km de Salvador). Alexsandra ficou presa às ferragens e morreu no local.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Veículo conduzido por vereador capotou no km 566 da BR-101 (Foto: Reprodução | Radar 64)

