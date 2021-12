Vereador fica ferido e dois morrem em acidente de carro

Um acidente automobilístico deixou o presidente da Câmara Municipal de Pilão Arcado, Thaísio Ribeiro, ferido e duas pessoas mortas, na madrugada desta quinta-feira, 11, no município de Pilão Arcado (a 788 km de Salvador).

O acidente ocorreu na estrada que liga a sede do município ao povoado de Lagoa do Padre. Segundo o site Rádio Líder do Sertão, as vítimas são Warlei Barros, de 26 anos, advogado da Câmara de Vereadores e o comerciante João Firmino Carvalho. O outro ocupante é Átila Ribeiro, irmão do presidente, que sofreu fratura no braço e foi transferido para uma unidade hospitalar em Petrolina, município de Pernambuco.

