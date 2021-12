Vereador eleito é preso durante operação contra tráfico de drogas na BA

Um vereador eleito em Itapitanga, no sul da Bahia, foi preso durante uma operação contra o tráfico de drogas nesta sexta-feira, 21. Fabrício de Jesus (PSDC), que é conhecido no município como "Fábio", foi encontrado com drogas e dinheiro em espécie.

Policiais também encontraram diversos cartões do Bolsa Família com ele. Há informações de que ele apreendia o material de beneficiários que tinham dívidas com o político.

De acordo com a 6ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), outro homem, que não teve o nome revelado, também foi preso na operação. Ele tinha uma plantação de maconha em casa.

Policiais também encontraram um revólver e cartuchos de munição com ele.

