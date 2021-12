Vereador é suspeito de matar concunhado com golpes de facão

Um homem, identificado como Isaque Fernandes Oliveira, de 34 anos, foi morto a facadas no último domingo, 31, no distrito baiano de Mandiroba. O vereador Edson Carlos da Silva Moreira, do município de Sebastião Laranjeiras, (distância de 848 km de Salvador), é apontado como autor do crime.

Segundo o site Infome Bahia, o vereador e a vítima eram concunhados e teriam se desentendido no dia anterior. No domingo, 31, o suspeito, conhecido como 'Tuchinha do Leite’ (PSD), surpreendeu a vítima com golpes de facão dentro de um salão. Isaque morreu no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guanambi. A Polícia Civil investiga o caso.

adblock ativo