Vereador é preso por exercer ilegalmente função de dentista

O vereador Renato Brandão de Oliveira (PP), da cidade de Andorinha, a 423 km de Salvador, foi preso por exercer ilegalmente a profissão de dentista há dez anos. O Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Croba) flagrou o falso dentista na manhã desta segunda-feira, 1º.

De acordo com o Croba, a Polícia Militar (PM) foi acionada e deu voz de prisão ao vereador. Renato não tinha nenhum diploma e nem registro no conselho. Ele atendia cerca de dez pacientes por dia e no momento da prisão estava com um paciente no consultório.

O vereador vai responder por falsidade ideológica, informou o conselho.

