Vereador é preso em flagrante com carro roubado na Bahia

O vereador Gean Carlos Santos de Oliveira, do município de Novo Horizonte, no interior da Bahia, foi preso com um veículo roubado. O flagrante foi na noite desta quarta-feira, 4, na cidade de Seabra (a 473 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o político foi capturado durante um patrulhamento realizado por guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cide) em um carro modelo Triton, placa FFC-8787.

Ainda conforme a SSP-BA, o vereador já responde em liberdade a um processo de homicídio. Ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Seabra.

adblock ativo