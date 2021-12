Vereador é preso durante operação da PF no sul da Bahia

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira, 27, com o objetivo de combater crimes de caráter previdenciário na região sul da Bahia. A previsão é que os agentes cumpram 17 mandados de prisão ao longo do dia.

A ação batizada de Patchouli foi iniciada por volta de 6h e, segundo a PF de Porto Seguro, algumas pessoas já foram detidas, inclusive o vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto (PSB), conhecido como Geraldo Contador, que estava em casa no momento da prisão. Ele está custodiado na sede da PF no município.

Além de Porto Seguro, a operação também é realizada em Teixeira de Freitas. Ainda não há informações sobre as circunstâncias dos crimes cometidos pelos investigados.

Segundo informações do site Radar 64, também foi cumprido um mandado no escritório de contabilidade Conect, localizado no centro da cidade de Itabela. O alvo das investigações é o contador Dionísio Souza do Carmo, que foi detido e levado para depor na sede da Polícia Federal.

Ele já havia sido alvo da Operação Monte Pascoal, em 2011, suspeito de comandar uma quadrilha que fraudava declarações do Imposto de Renda para obter restituições indevidas, com prejuízo estimado pela Receita Federal em R$ 5 milhões.

adblock ativo