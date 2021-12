Vereador é morto durante suposto assalto em Canarana

Um vereador da cidade de Canarana (a 497 quilômetros de Salvador) foi morto a tiros durante um suposto assalto na noite desta quarta-feira, 22, por volta das 22h. O crime aconteceu na zona rural do município, quando bandidos armados invadiram a residência de Edilton Gomes Dourado (PR). Ele teria reagido à abordagem dos criminosos.

De acordo com o site Líder de Notícias, o corpo do vereador, também conhecido como "Vei do Largo", foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê (a 46 quilômetros de Canarana). O caso será investigado pela delegacia do município.

Prefeito da cidade, Ezenivaldo Dourado fez postagens em sua página pessoal no Facebook lamentando a morte do edil e informando que o município está em luto.

"Minhas lembranças são de momentos de muitas alegrias e trabalho ao lodo do nobre amigo... Lamento profundamente esta fatalidade e, neste momento de luto e de dor, uno meu coração ao da família e amigos de Vei. Que Deus possa confortar cada um e dar a paz necessária para enfrentar esta perda", escreveu ele, logo após o crime.

