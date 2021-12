Vereador e gari são mortos em carreata política em Barra

Um vereador candidato a reeleição e um homem foram assassinados durante um evento político no município de Barra, no oeste da Bahia, na noite desta sexta-feira, 2. De acordo com os policiais da cidade, uma mulher também foi baleada, mas passa bem.

O crime aconteceu no final de uma carreata do candidato a prefeito Deonísio de Assis (PSDB). Dois homens chegaram no local e atiraram no vereador José Cláudio Carvalho Borges, conhecido como "Cacau da oficina", e no gari Paulo César do Nascimento. Jéssica Rodrigues da Silva, 18 anos, também foi baleada no braço.

Após o crime, os bandidos fizeram outros disparos, dispersando a população. Logo depois, eles fugiram em uma moto.

As três vítimas baleadas foram levadas para o Hospital São Rafael, em Barra, mas José Cláudio e Paulo César não resistiram e morreram na unidade.

A polícia suspeita que Paulo César foi morto por ter sido confundido com José Cláudio, já que os dois se pareciam. O caso ainda é investigado e ninguém foi preso até a manhã deste sábado, 3. Contudo, a polícia acredita que o crime foi um acerto de contas.

De acordo com o site Central de Notícias, a polícia identificou uma oficina de desmanche de veículos roubados na cidade há cerca de uma semana e o vereador foi apontado como proprietário do estabelecimento.

adblock ativo