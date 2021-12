Vereador e criança são mortos em emboscada no interior da BA

Um vereador foi morto na noite deste domingo, 8, no município de Ibititá (a 507 quilômetros de Salvador). De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores, Celso de Almeida, Ricardo Rodrigues Alencar (PRB) seguia do povoado de Canoão para a sede da cidade quando foi surpreendido por criminosos.

De acordo com o Blog do Anderson, Ricardo foi vítima de emboscada e os bandidos deflagrante 20 tiros contra o carro do parlamentar.

Além de Ricardo, o primo dele, Renato Alencar, de 11 anos, também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A mãe da criança estava no automóvel, mas não foi atingida.

O vereador Domingos de Souza Pacheco disse que os colegas desconhecem o que motivou o crime. "Ele vinha fazendo o trabalho dele e a gente não tem conhecimento de nenhuma ameaça de morte. A única coisa que teve foi o sumiço da mulher dele", informou ele.

De acordo com o parlamentar, a esposa de Ricardo desapareceu quatro dias antes da eleição, em outubro do ano passado. "Ela simplesmente desapareceu e ninguém tem notícia ou sabe o que aconteceu. É uma interrogação para a comunidade. Uma situação complicada", explica Pacheco.

O presidente da Câmara disse que apesar do sumiço da mulher, Ricardo era uma pessoa bem-humorada. "Ele era muito alegre, gente bacana. Todo mundo na cidade tinha carinho por ele", afirma.

A vítima estava no primeiro mandato e deixa um filho de 9 anos. O horário e local dos enterros dos corpos ainda não foram definidos.

