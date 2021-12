Vereador e adolescente morrem em acidente na BR-324

Um vereador do município baiano de São Domingos, Antônio José Rios Nery, e um adolescente de 14 anos morreram em um acidente na BR-324, km 432, próximo ao povoado de Nova Esperança da cidade de Riachão do Jacuípe, na noite de quarta-feira, 11. Outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o parlamentar de 56 anos tentou desviar de duas motos que estavam caídas no chão após colidirem. Para evitar passar por cima dos motociclistas, ele invadiu a contramão e acabou batendo de frente com um caminhão.

O carro de Nery ficou totalmente destruído e ele chegou a ser atendido, mas não resistiu. Marivalda da Silva Rodrigues, 48, que estava com ele, teve ferimentos leves.

O adolescente Bruno Borges da Silva pilotava uma das motos envolvidas no acidente e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não soube informar se ele foi atingido por um dos veículos, já que sua moto ficou totalmente destruída.

O outro motociclista, Romeu Vieira Souza, 45, foi levado em estado grave para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, de acordo com o site Calila Notícias.

