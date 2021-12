Vereador do RN é preso com carreta roubada no interior da BA

Um homem de 28 anos, identificado como vereador de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte (RN), foi detido nesta quarta-feira, 14, com uma carreta roubada e portando uma arma de fogo. O flagrante aconteceu no km 677 da BR-116, em Jequié - município localizado na região centro-sul da Bahia.

O homem já responde por homicídio qualificado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e já foi preso por desacato. O nome do vereador não foi divulgado e ele não tinha mandato de prisão em aberto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, na manhã desta quinta, 15, que, após ter recebido informações de que uma carreta com características semelhantes a de uma que foi roubada em São Paulo (SP) iria passar em frete ao posto da PRF em Jequié, montou um cerco para abordar o veículo.

Os policiais realizaram a fiscalização na documentação de porte obrigatório, quando constataram divergências no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) do semirreboque. A placa tinha sido clonada.

O CRLV original do veículo roubado foi encontrado em um compartimento no semirreboque. Uma pistola calibre 9mm com nove munições também foi encontrada na boleia (cabine) da carreta.

Ainda segundo a PRF, o homem não foi candidato nas eleições de 2016 e cumpre mandato como vereador até 31 de dezembro deste ano. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária local.

adblock ativo