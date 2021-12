Vereador de São Miguel das Matas é baleado por marido de amante

O vereador de São Miguel das Matas, Aurelino de Jesus Cirqueira, de 41 anos, foi alvejado durante uma emboscada na noite desta quarta-feira, 31. O crime ocorreu por volta das 19h, em uma residência na região do povoado Rio Preto, na zona rural do município.

De acordo com informações do blog do Marcelo, Aurelino teria sido atraído até o local por uma mulher com quem mantinha um relacionamento. Ele foi recebido a tiros de espingarda de antecarga artesanal pelo marido da suspeita identificado como Dermeval. O vereador foi atingido na região do abdômen e no braço e socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus por amigos.

A policia investiga se a amante da vitima tenha se aliado ao suspeito após ele descobrir a traição por meio de mensagens trocadas entre eles no WhatsApp. O casal, que fugiu do local após a tentativa de homicídio, está sendo procurado pela polícia.

