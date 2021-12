Vereador de Matuípe é indiciado por estupro de vulnerável

O vereador Valdomiro Galdino dos Santos (PT), de 59 anos, que atua na cidade de Matuípe (distante a 245 km de Salvador), foi indiciado pela Polícia Civil da cidade de Valença (a 122 km da capital) após ser denunciado por estupro de vulnerável por manter um relacionamento com uma adolescente de 14 anos, com quem já tem um filho. A informação foi confirmada pela 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Valença.

O caso foi encaminhado para o Ministério Público e o vereador corre o risco de ter o mandato cassado. De acordo com o blog Boca do Povo, o presidente da Câmara de Vereadores de Matuípe, Júnior Cardoso, informou que a Casa já abriu uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para analisar se houve crime de quebra de decoro parlamentar.

A comissão da Câmara tem 90 dias para finalizar o processo e votar. Caso exista a confirmação de crime parlamentar, o pedido de cassação será feito. A CEI é composta por três vereadores: Paulo Argolo Barreto, presidente da Comissão, Edvaldo Santos, relator, e Adneia de Jesus Pereira, vogal - pessoa com direito a voto em uma assembleia.

A Câmara informou que o vereador Valdomiro já foi convocado para prestar esclarecimentos, mas ainda não compareceu à comissão. A adolescente, os pais dela, o Conselho Tutelar de Valença, a Delegacia Territorial de Valença e o Ministério Público também devem ser ouvidos pela CEI.

