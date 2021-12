Vereador de Macaúbas morre em acidente na BA-242

O vereador da cidade de Macaúbas, Roberto Carlos Rocha, morreu na tarde desta sexta-feira, 2, durante um acidente de trânsito na BA-242, trecho que liga o município de Vitória da Conquista a Anagé.

Segundo informações do Blog do Marcelo, o carro que ele conduzia colidiu frontalmente com um outro veículo, que trafegava em sentido contrário da via. Roberto Carlos ficou presos às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar (PM-BA) foi acionada e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há informações sobre outros feridos.

