Vereador de Lagoa Real é achado morto dentro de casa

O vereador do município de Lagoa Real (distante a 617 k m de Salvador), Valney Richard Souza (MDB), de 44 anos, foi achado morto dentro da casa onde residia na manhã desta segunda-feira, 19.

De acordo com o site L12, o corpo de Valney foi localizado no banheiro do imóvel. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constatou que a morte do veador foi por causas naturais.

A prefeitura de Lagoa Real decretou luto oficial por três dias. Valney Richard estava no segundo mandato na Câmara. Ele era divorciado e deixa dois filhos.

