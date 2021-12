Vereador de Iaçu morre em acidente de carro na BR-116

O vereador reeleito de Iaçu, Rosival Braga dos Santos, conhecido como Val Cabeção, morreu em um acidente na tarde desta terça-feira, 18, na BR-116, próximo ao município de Itatim (a 133km de Salvador).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o político, que era presidente da Câmera de Vereadores de Iaçu, perdeu o controle do carro na altura do KM 511 da rodovia. O veículo capotou várias vezes na pista e o político foi arremessado para fora do carro. A PRF suspeita que ele não usava cinto de segurança.

