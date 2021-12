Vereador de Casa Nova morre em acidente na BR-235

O vereador do município de Casa Nova (a cerca de 572 km de Salvador) , Jossivaldo Rodrigues Souza Silva, mais conhecido como 'Vadim do Pipa', morreu na noite deste sábado, 10, em um acidente envolvendo dois carros. A colisão teria ocorrido na BR-235.

De acordo com o site Vitória da Conquista Notícias, o veículo que estava com o vereador e mais três passageiros colidiu frontalmente com outro carro e capotou. No acidente, Vadim teria sido projetado para fora do automóvel. As demais pessoas teriam ficado feridas e sido levadas direto para o Hospital de Casa Nova.

Através de sua conta do Instagram, o prefeito de Casa Nova, Wilker Torres, lamentou o ocorrido. "Soube há pouco que um acidente vitimou nosso amigo e companheiro Jossivaldo Rodrigues de Souza Silva, que todos conhecem como o Vereador Vadim do Pipa. Não tenho palavras para expressar minha dor, meu sentimento de perda e o quanto Vadim irá fazer falta para vencer os desafios que ainda iremos enfrentar", escreveu.

Vadim do Pipa assumiu o seu mandato em 2017, após ser suplente de Maria Regina, que deixou o cargo para comandar a Secretaria de Ações Sociais na Prefeitura local.

adblock ativo