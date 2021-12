Vereador de Baianópolis e amigo morrem em acidente na BR-242

O vereador do município de Baianópolis (a 819 quilômetros de Salvador), José Bispo de Araújo Santos, 28 anos, e o amigo dele, Mateus Gualberto Sampaio, 20 anos, morreram na madrugada deste domingo, 4, por volta das 2h30. As mortes ocorreram depois que o carro em que estavam colidiu com uma carreta no km 713 da BR-242, trecho do município de Cristópolis.

De acordo com o blog do Sigi Vilares, as vítimas, que estavam em um Honda Civic, voltavam de uma festa que acontecia na região de Água Doce, em Cristópolis. No momento em que passava na localidade de Cantinho, o carro colidiu frontalmente com uma carreta que vinha no sentido oposto, capotando algumas vezes antes de parar às margens da rodovia.

Não há informações sobre as causas do acidente. Segundo o Sigi, os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Barreiras, onde será realizado a perícia. O trecho da BR-242 não foi interditado, uma vez que os veículos já estavam fora da pista.

