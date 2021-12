Vereador chega a cavalo para protestar contra aumento do combustível em Feira

O vereador Edvaldo Lima (PP) chegou na Câmara Municipal de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) vestido de terno e gravata e montado em um cavalo na manhã desta segunda-feira, 14. Atitude dele é um protesto por conta do aumento da gasolina no município baiano.

Com um cartaz na mão com a frase "Basta! Diga não ao combustível caro", Edivaldo discursou para as pessoas presentes no local, assim como a imprensa. "Esse é o meu protesto. Cheguei de cavalo. Deixei o meu veículo em casa justamente para que o povo se reúna. Una-se todos, porque a união faz a força", disse o político.

Durante o discurso, o edil citou a Petrobras e questionou sobre de quem seria a responsabilidade em relação aos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis.

"Nós queremos saber de quem é a responsabilidade diante das autoridades constituídas para reduzir o combustível (...) É a roubalheira na Petrobras que nos impõe a pagar um combustível de R$ 5. Nós não podemos mais aceitar isso (...) Estamos pagando caro por esta situação", reclamou.

O ato reuniu diversas pessoas, além dos carros que passavam e faziam o "buzinaço".

