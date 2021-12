Vereador atira no próprio filho após chegar em casa embrigado

O vereador, Cristiano da Cesta Básica (PRTB), do município de Itapebi atirou no próprio filho na noite desta quinta-feira, 29, após chegar em casa embriagado.

Cristiano teria discutido com a esposa e, durante a briga, sacou a arma e começou a atirar, atingindo as duas pernas do filho, que foi socorrido para o hospital municipal e em seguida transferido para o Hospital Regional em Eunápolis. Ele fugiu do local, segundo informações do site Medeiros Dia a Dia.

O vereador, que já tem passagens pela polícia, havia participado de um evento na casa do prefeito da cidade. Ele foi preso há seis anos por tentativa de homicídio na zona rural de Itapebi. Na época, Cristiano estava com um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas.

