Verão deve trazer chuva para o interior em janeiro

Um dia antes da chegada oficial do verão, que começa nesta quinta-feira, 21, e vai até 20 de março, a sensação térmica já deu o prenúncio do que podemos esperar da estação mais quente do ano. Registrando a temperatura mínima de 24° e máxima de 30°, a previsão do Instituto de Meteorologia da Bahia (Inmet) é de que nos dias mais quentes chegue a 34°.

Segundo a meteorologista do Inmet Bahia, Cláudia Valéria Silva, todos os anos a chegada do verão é marcada por períodos de chuva. “Esse ano, a temperatura em Salvador permanece no padrão, registramos temperatura em torno de 32° podendo atingir 34° em dias mais quentes. É possível que ocorram períodos curtos de chuva, intercalados com sol e variação de nebulosidade”, disse.

A característica predominante no feriado natalino e a última semana do ano é de dias mais claros com temperaturas elevadas, com curto períodos de chuva. O volume de chuva mensal durante o verão é em torno de 100 mm por mês, até março, podendo chegar a 150 mm. No interior baiano, nas regiões oeste, sudoeste e sul, predominam os períodos chuvosos. “Nesses próximos dias não há previsão de chuva em nenhuma região do estado. Em janeiro, o período chuvoso pode voltar”.

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema-BA) informou que o final da primavera e início do verão é o período onde é registrado o aumento na incidência da radiação solar, com elevação nos índices de radiação ultravioleta (IUV).

Por isso, é preciso redobrar os cuidados no caso de exposição ao sol, com uso de filtro solar, óculos escuros e roupa adequada. A especialista e professora de dermatologia da Escola Bahiana de Medicina Jussamara Brito pontua que a radiação ultravioleta é um importante fator de risco para o câncer da pele. “É preciso complementar as estratégias de fotoproteção”, disse.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

