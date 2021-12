Vera Cruz: moradores protestam por melhorias em rodovia

Moradores de Vera Cruz bloqueiam na manhã desta segunda-feira, 9, a rodovia que liga as localidades de Tairu e Cacha Pregos, uma das vias de acesso à BA-001, na Ilha de Itaparica. Eles reivindicam melhorias de infraestrutura na região, como recapeamento asfáltico, iluminação e segurança.

Os manifestantes estão parando os veículos que trafegam pelo local, liberando apenas a passagem em casos de emergência. Trabalhadores do transporte alternativo também participam do protesto, em forma de carreata, contra a suposta contratação de uma empresa terceirizada para prestar serviço à população da Ilha.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Lojistas de Vera Cruz, Lenise Ferreira, a situação da rodovia está precária desde o mês de maio, quando os moradores solicitaram melhorias ao governo.

"Formamos um grupo e fomos ao Derba, em Salvador. Lá, descobrimos que havia sido criada a Superintendência de Infraestrutura de Transportes (SIT), que não possuía dotação orçamentária e não poderia realizar licitação para as estradas, que estão em péssimas condições", acusa.

Segundo Lenise, desde maio a população realiza paliativos na via para manter o tráfego de pedestres e veículos, contando com a ajuda de empresários da região.

"O pessoal da secretaria disse que não existem mais máquinas, que os equipamentos foram doados a outros municipios. Eles não tinham nada que pudessem nos ajudar e sugeriram passar a máquina para deixar a estrada no barro", completa a sindicalista.

O protesto, que causa congestionamento na região, é acompanhado por viaturas das polícias Civil, Militar e Rodoviária Estadual.

Por meio de nota enviada ao Portal A TARDE, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) afirmou que está "em processo de elaboração do edital para a licitação dos serviços a restauração do trecho de 11 quilômetros da BA-001 a Cacha Pregos. Após a licitação, a previsão é que as obras tenham início no primeiro trimestre de 2016. Os investimentos totalizam aproximadamente R$ 8,5 milhões". Ainda de acordo com a secretaria, esta obra contempla o trecho reivindicado pelos moradores nesta segunda.

adblock ativo