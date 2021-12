Vera Cruz cancela festa de aniversário após morte de vice de Itaparica

Após a morte do vice-prefeito de Itaparica, Admilson Figueredo da Hora, em um acidente de trânsito neste domingo, 29, o prefeito de Vera Cruz, Marcus Vinicius, cancelou os festejos do aniversário da cidade nesta terça-feira, 31. Por conta disso, shows de bandas e eventos gastronômicos serão realizados em uma nova data, que ainda não foi divulgada.

O anúncio do cancelamento foi feito na manhã desta segunda, 30, na página oficial da prefeitura no Facebook. "A notícia da morte do vice-prefeito de Itaparica comove e entristece a Ilha de Itaparica como um todo. Somos a mesma Ilha, a mesma gente, e estaremos entrando em luto oficial pelos próximos dias", afirmou o gestor.

Ainda no comunicado, ele pede "desculpas a toda população de Vera Cruz, as bandas, mas a minha decisão pessoal é de cancelar toda a parte festiva do aniversário da cidade. Não há de nos faltar momentos para comemorar, mas agora é tempo de luto e respeito. Que Deus conforte os familiares e o receba de braços abertos".

Em Itaparica, foi oficializado luto de três dias por conta da morte de Admilson. Ainda não foram divulgadas informações sobre o sepultamento dele.

