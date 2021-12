Vento forte inverte fluxo da água da Cachoeira da Fumaça; veja vídeo

Um espetáculo da natureza foi registrado na Cachoeira da Fumaça, na Chapada Diamantina (Bahia), e está encantado que gosta de belezas naturais. Isso porque um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra a água da cachoeira "caindo para cima". O acontecimento ocorreu por conta da velocidade dos ventos, que impede que a água siga o curso natural.

A fumaça da água, provocada pelos ventos fortes, foi registrada por algumas pessoas que estavam no local. O vídeo foi postado no YouTube nesta segunda-feira, 24.

A Fumaça é a cachoeira mais alta da Bahia, com 340 metros, e fica localizada entre os municípios de Lençóis e Palmeiras, no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Ela só perde em altura para a Cachoeira do El Dorado, no Amazonas, com 353 metros.

O fenômeno, não à toa, faz com que seja justa o nome dado ao local, que garante o belíssimo espetáculo aos visitantes em algumas épocas do ano.

adblock ativo