Vendedores ambulantes protestam para não serem retirados de pedágio

Vendedores ambulantes realizaram um protesto na tarde desta sexta-feira, 20, no último pedágio da BR-101, sentido Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). O protesto foi organizado, segundo os manifestantes, após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitir uma notificação, informando que eles não poderiam mais vender nos pedágios.

"Nós estamos aqui pois estamos desempregados, e esse pedágio tem sido um grande refúgio. Foi daqui que eu construí e meus filhos estão embaixo de um teto. Eu vou lutar nesse pedágio e ninguém vai me impedir. A gente não vai parar de protestar", declarou Eliana de Jesus, integrante do Movimento dos Ambulantes.

A vendedora denunciou que a empresa Via Bahia estaria "perseguindo" a categoria e proibindo motoristas e pedestres de fazerem compras com os ambulantes. "Chegou um tempo em que as pessoas chegaram com um papel na mão, dizendo que a Via Bahia 'disse' que, se alguém comprasse alguma coisa na nossa mão, iria ser multado", contou.

Durante o protesto, os vendedores ambulantes fecharam as pistas do pedágio, porém, chegavam a liberar algumas quando o volume de carros e filas ficava muito grande. A PRF esteve no local e a manifestação causou transtornos, deixando a região com muita aglomeração e engarrafamento intenso.

Para o vendedor Wellington, do Movimento dos Ambulantes, o pedágio é um meio de sobrevivência. "A quantidade de emprego é muito baixa, a gente trabalha honestamente. Agora a Via Bahia impôs que a gente saísse daqui e não temos onde trabalhar, aqui é o sustento da gente", relatou.

O Portal A TARDE entrou em contato com a empresa Via Bahia, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

adblock ativo