Vendedor morre atingido por bala perdida e outro fica ferido após tiroteio

Dois homens foram atingidos por bala perdida na noite desta quarta-feira, 8, após uma troca de tiros na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso aconteceu momentos depois que sete pessoas tentaram assaltar uma loja das Casas Bahia, localizada na avenida Rui Barbosa.

Segundo o site Simões Filho Online, o grupo formado por seis homens e uma mulher fugiu depois do saque no estabelecimento. No momento que guarnições da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (22ª CIPM) chegaram, ele começaram a atirar contra os policiais, que não puderam revidar por conta das pessoas que estavam no local.

De acordo com o site, o vendedor ambulante Anderson da Silva Portela, 22 anos, que estava nas proximidades, foi atingido por uma bala perdida no abdômen e Luiz Carlos Ferreira da Silva, 27 anos, que passava pelo local, baleado de raspão nas costas.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal de Simões Filho, mas Anderson não resistiu. Conforme o site, Luiz está internado na unidade de saúde e não corre risco de morte.

Prisão e apreensão

Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar disse que um dos suspeitos foi preso e, com ele, foram encontrados um revólver calibre 32, além do material roubado: 193 celulares e 11 tablets.

O homem, que não teve a identidade revelada pela PM, e o material apreendido foram encaminhados para 22ª Delegacia. Os comparsas dele conseguiram fugir. Até a publicação desta matéria, ninguém foi localizado.

