Vendedor é morto a tiros em Lauro de Freitas

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas durante um ataque ocorrido no início da manhã desta sexta-feira, 17, na Rua da Penetração, no bairro de Vida Nova, em Lauro de Freitas. Investigações da 27ª DT (Itinga) apontam que a vítima fatal, o vendedor Cláudio Cássio Adorno de Lima, 52 anos, o Claudinho, era o alvo do ataque.

Populares contaram que Cláudio tomava um cafezinho em frente à Delicatéssen Trigopan, próximo ao local conhecido como Praça do Hambúrguer, quando foi assassinado com vários tiros. O lugar é o mesmo onde ele costumava vender jaca e quadros, conforme os relatos.

“Parou um carro preto, desceu um cara e atirou só nele. Mas outras pessoas que passavam na hora também acabaram feridas. Deram muitos tiros, principalmente, na cabeça”, disse uma mulher. “Ele vendia jaca aqui para a gente. Além disso, sei apenas que ele morava nos prédios com uma tia”, contou outra mulher. A reportagem não localizou parentes de Cláudio.

A delegada Elaine Laranjeira, titular da 27ª DT, informou que o crime foi praticado por dois homens que chegaram em um carro Chevrolet Celta preto.

“As imagens [de câmeras de segurança] mostram que apenas um homem saiu do veículo e efetuou os disparos. Já temos a identificação do carro e buscamos identificar os suspeitos”, afirmou a delegada Elaine Laranjeira.

Oito capsulas de pistola calibre 380 foram recolhidas pela polícia no local no crime. A delegada informou ainda que a principal linha de investigação considera que o assassinato de Cláudio pode ter relação com um desentendimento entre ele e uma pessoa ainda não identificada ocorrido semana passada.

Cláudio tinha várias passagens pela polícia por brigas, ameaças, lesão corporal e até por crimes previstos na Lei Maria da Penha. A delegada informou ainda que os dois baleados, uma adolescente de 13 anos e um homem de 55 anos, foram vítimas de bala perdida.

Eles foram levados ao Hospital Menandro de Farias por policiais da 81ª CIPM (Itinga). A adolescente levou um tiro no meio da testa e permanecia em observação à tarde, após o projétil ser retirado. Já Aloísio Fernando Pereira dos Santos, 55, foi submetido a uma cirurgia na perna direita porque o projétil lhe causou uma fratura exposta. Eles não correm risco de morte, segundo a delegada.

