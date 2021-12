Vendedor de frutas é executado dentro de casa em Itabuna

Um jovem identificado como Ricardo Silva Santana, 28 anos, morreu após ser perseguido até sua residência e assassinado por três homens. O crime ocorreu no bairro Nova Itabuna, em Itabuna, a 422 km de Salvador.

Segundo informações do site Verdinho Notícias, Ricardo caminhava pela rua onde residia, por volta das 19h40, quando percebeu a presença dos indivíduos atrás dele. Ao detectar que os suspeitos estavam armados, a vítima correu até sua própria casa na tentativa de se proteger, entretanto, os homens o seguiram eftuando diversos disparos.

Ricardo chegou a se esconder dentro do banheiro, mas acabou sendo alvejado. Com cerca de 20 disparos, Ricardo morreu no imóvel onde morava com os pais, a esposa e três filhos. Não há informações sobre a presença dos familiares no momento do crime.

De acordo com a polícia, Ricardo já teria se envolvido com o mundo do crime, porém decidiu se afastar e atualmente trabalhava vendendo verduras no Centro Comercial de Itabuna.

O corpo foi removido do local e o caso está sendo investigado pela polícia. Não há informações sobre a autoria do crime.

