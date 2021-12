Venda de fogos deve ter aumento esse ano

As vendas de fogos de artifícios e explosivos típicos de São João já começaram em Salvador. Embora os comerciantes afirmem que as vendas caíram nos últimos anos, o Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou que a Bahia continua sendo o estado com o maior número de internações por queimaduras.

Os comerciantes afirmam que as vendas vêm caindo, motivo pelo qual estão desanimados e sem expectativas futuras. É exatamente disso que reclama o comerciante, Raison Pinto, 70 anos. “As vendas caíram nos últimos anos, se continuar assim, daqui a dois anos irei parar de atuar nessa área. São muitas exigências para regularizar o espaço e as pessoas têm nos procurado pouco”, comenta.

O presidente da Associação dos Comerciantes de Fogos de Artifícios de Salvador, Felipe Barbosa, comenta que em 2018 houve uma redução de 15% em relação ao ano anterior. Já para este ano, espera-se um crescimento de 20% em vista das vendas do ano passado.

Em fase final de montagem, a Feira de Fogos de Artifícios em Stella Maris conta com 13 barracas e deve passar por vistoria do corpo de bombeiros e da Polícia Técnica na quarta-feira. Após essa etapa, o local será aberto ao público.

Acidentes

“Os números são preocupantes”, é o que pontua o coordenador do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Geral do Estado (HGE), Marcos Barroso. O médico esclarece que só no ano passado houve cerca 4.000 realizações de curativo, 1.500 procedimentos cirúrgicos e 830 internamentos na unidade.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), no período junino de 2018, entre os dias 22 e 25 de junho, foram registradas 75 ocorrências com vítimas por fogos e explosões de bombas em toda a Bahia, desse total, 43 atendimentos aconteceram no HGE.

Os bombeiros licenciam as medidas contra incêndio

Um cuidado essencial para evitar acidentes é que os consumidores sempre busquem comprar os produtos em locais que respeitem as regras de segurança, como comenta o coordenador de vistorias do Corpo de Bombeiros, capitão Grimaldi. “A atividade de venda e comercialização geralmente é realizada em um conjunto de barracas e o corpo de bombeiros faz o licenciamento das medidas de segurança contra incêndio desse locais”, ressalta. O capitão acrescenta que é importante que o consumidor esteja atento às instalações de segurança do local.

Diante da possibilidade de aumento nas vendas de fogos de artifícios e bombas sinalizada pela Associação de Comerciantes , o médico Marcos Barroso ressalta que em caso de queimadura, a pessoa não deve recorrer a soluções caseiras como a aplicação de pasta de dente e manteiga no local do ferimento. Ele orienta que “se a pessoas estiver distante de um pronto socorro, lave o local com água corrente, cubra o ferimento e assim que conseguir vá a alguma unidade de saúde”.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

