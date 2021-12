Venda de chips da TIM está liberada na Bahia

A operadora TIM já pode comercializar novas linhas de celulares e internet na Bahia, a partir desta sexta-feira, 3. A liberação acontece após determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), anunciada nesta quinta-feira (2), e que prevê também a permissão da venda de produtos pelas operadoras Claro e Oi. A Tim foi proibida pela Anatel de vender serviços em 18 estados, entre eles a Bahia há 11 dias.

Desde o anúncio da proibição, representantes das empresas estiveram reunidos quase diariamente com dirigentes da Anatel. As operadoras tiveram que apresentar suas ações detalhadas por estado e pelos indicadores de qualidade da Anatel.

As vendas foram proibidas pela Anatel no dia 23 de julho, como forma de punição pela má qualidade dos serviços prestados. Como exigência para a liberação, as operadoras tiveram que apresentar planos de investimentos na qualidade da rede e no atendimento aos clientes.

